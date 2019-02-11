樂高還能這樣玩！19歲獨臂青年用樂高自製義肢

2019-02-11 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕樂高積木因為可以組裝成各式各樣的東西，深受大人小孩喜歡。最近西班牙一名天生殘障的青年更突發奇想，將樂高製作成機械右手義肢，協助他在日常生活拿取東西。

綜合報導指出，西班牙19歲青年大衛阿吉拉爾（David Aguilar）天生就沒有右前臂，他於是用樂高積木製做出機器手臂。樂高手臂不只外觀像一般的義肢，裡面還裝有電池與夾子，讓阿吉拉爾可以輕鬆用它來拿取東西。阿吉拉爾更在影片中示範，如何只用樂高義肢就將桌上的罐子拿起來。

阿吉拉爾目前在西班牙加泰羅尼亞國際大學（Universitat Internacional de Catalunya）就讀生物工程學，他在畢業後希望能發明出一般人也能負擔的平價義肢，造福與他與相同狀況的人。阿吉拉爾表示，他很希望讓身體有殘障的人能夠體驗到當一個正常人的感覺。

許多網友看到阿吉拉爾利用樂高製造義肢、克服身體障礙後都留言鼓勵，「太棒了！」、「好聰明！」、「希望他能夠繼續投入發名與創新。」、「他很有前途。」

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