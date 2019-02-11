領空經中國較安全？ 川金二會定在越南美媒分析「5原因」

2019-02-11 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕日前傳言已久的川金二會最終敲定將於越南河內舉行，美國總統川普8日於推特表示相當期待與北韓領導人金正恩見面，外媒針對這次選址越南做詳細分析，歸納出「5個原因」。

綜合外媒報導，川金二會將於本月27、28日在越南河內舉行，川普及金正恩將再度碰面，引起世界矚目，而另一個焦點則是放在為何選址在越南？美媒列出5個原因來解析。

《洛杉磯時報》報導，這5個原因分別是，「地理位置」、「安全」、「中立的立場」、「經濟層面」及「重塑與美國的關係」，其中最大考量為「地理位置」和「安全」，報導指出，因從北韓飛往越南的旅程中，只能經過中國領空，會讓金正恩覺得較為安全。

「中立的立場」則因雖過往美國和越南間有著血腥的歷史，更犧牲了5萬8千名美國士兵及300萬名越南軍民，但在前美國總統柯林頓的努力下，兩國已建立十分密切的經濟和軍事關係；越南和北韓則是自1950年就已建交。

「經濟層面」考量為，越南在東亞國家中相對比較孤立，雖自越南與美國長達10年的戰爭後，逐漸為人所知，1986年後更有令人經驗的經濟轉型，但越南的領導人仍將此次峰會視為「在世界舞台上宣傳自己的機會」。

「重塑與美國的關係」原因則為，以越南為例，是一個從敵人到值得信賴的合作夥伴，美越關係變成親密朋友，更在合作中展現和平的繁榮，一名前北越士兵表示，讓金正恩看到越南領導人在短時間內對美國有明顯的心態改變，是非常有幫助的一件事。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/