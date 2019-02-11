疑在「再教育營」遭虐死... 維族音樂家生死成羅生門

2019-02-11 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府打壓新疆維吾爾族，引起國際譴責。土耳其外交部9日開出穆斯林國家第一槍，譴責維族人遭受的待遇是「人道上的重大恥辱」，外傳因為維吾爾音樂家黑伊特（Abdurehim Heyit）在居留營死亡的傳聞，土耳其因此對中國開砲，但中國官媒今天發布影片，稱黑伊特還活著，但影片內容引起質疑。

中國迫害維吾爾族人，除廣設「再教育營」關押上百萬人，並以非人道方式強迫其效忠中共，全球49個穆斯林為主國家多半默不吭聲，但9日土耳其率先開砲，主因和黑伊特在集中營死亡的消息有關，土耳其外交部發言人阿克索伊（Hami Aksoy）9日提到黑伊特，指他因創作歌曲被中方判囚8年，在繫獄第2年不幸逝世。

針對黑伊特死訊，中國官媒《中國國際廣播電台》在其土耳其語頻道的推特上發出影片，畫面中疑似黑伊特的男子表示，「今天是2019年2月10日，我因涉嫌違反國家法律而正在接受調查，我的身體很好，而且從沒遭受虐待。」外界認為，官媒發布的黑伊特短片，有反駁土耳其指控、否定「黑伊特死於獄中」傳聞的意味。

對此總部位於美國的維吾爾人權項目主席特克爾（Nury Turkel）對《BBC》表示，該影片的某些方面很「可疑」，認為靠著「技術優勢」，中國政府有能力修改影片，「憑借今天的技術，可以造一個自述影片，這並不困難。」。另有不少維吾爾人質疑影片的真實性。

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