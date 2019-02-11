母偷抽兒子血液長達5年遭判刑 竟是精神疾病惹的禍...

2019-02-11 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕英國丹麥一名婦女自兒子11個月起，便對他不停抽血，每次量約500毫升，該舉動更持續了5年多！精神醫師指出，該婦女應是患有會假裝生病，來博取他人同情的症狀，但法院仍將她判處4年有期徒刑。

綜合外媒報導，犯案的36歲的婦女是名護士，整起案件曝光原因來自一名機靈的醫師，7歲男童因長期患有腸道疾病，整治醫師困惑為何孩子體內的血液如此稀少，而男童母親表示，男童患有罕見的骨髓疾病，但該說法引起醫師懷疑，隨即通知警方，暗中調查其母親。

《太陽報》報導，經警方在男童家中裝設監視器，調查後竟有驚人發現，男童母親抽取了男童的血液，第二天也重複了該舉動，更在社群媒體上訴說兒子生病的事，博取網友同情及關注，男童母親於2017年9月遭到逮捕，而男童在搬去與父親同住後也恢復了健康。

男童母親在開庭時被問及為何要抽取男童的血液，她說道：「這是我無意識的行為，我不知道自己在做什麼，當我有意識的時候血液已經被抽出來倒進馬桶、注射器已丟進垃圾桶中。」

精神醫師指出，這是一種名為「孟喬森症候群」（Munchausen Syndrome by Proxy）的疾病，會說服醫療人員堅稱自己的小孩有生病，會誇大，甚至撒謊孩子的症狀，不少例子出現過在尿液裡加入葡萄糖假裝孩子罹患糖尿病，或是用藥物等其他物質使孩子中毒的狀況，來博取同情。

法院將男童母親判決4年有期徒刑，並禁止男童母親再任職相關護理工作，而男童母親則表示願意接受懲罰，不會再提出上訴。

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