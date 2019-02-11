Club Med黑龍江度假中心 春節爆逾百遊客食物中毒

Club Med中國亞布力度假村疑爆發大規模遊客中毒事件。（圖擷取自微博）

2019-02-11 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕全球連鎖的Club Med度假村（地中海度假村，中國為「亞布力度假村」）位於中國黑龍江的度假村，疑似在中國春節期間，爆發疑似逾百位遊客食物中毒的重大事件，目前全案正在調查中。

綜合媒體報導，據網友在微博爆料，自今年2月4日（除夕）開始，Club Med黑龍江度假村就有旅遊在用餐後陸續出現腹瀉、腹痛、嘔吐、發燒等食物中毒症狀，還有較嚴重的患者被送往當地醫院治療，經醫院證實是諾如病毒感染及急性腸胃炎；直到2月10日止，約有100多人疑似中毒。

據一位遊客指出，她1家4口從2月7日到10日出現上吐下瀉症狀，被度假村的醫務室診斷為腸胃炎，也給她開藥服用，她跟其他遊客互動情況才知道，截至2月10日，已有34個家庭約百餘人患病，遊客們更自組微信群組，互留訊息，已有68個家庭留下訊息。

而Club Med的管委會隨後也發布聲明，表示將盡快查明。遊客也證實，亞布力管委會及哈爾濱疾管中心都已派員到現場調查，不過，還沒有結果，但是，相關人員表示，初步懷疑不是食物中毒，但究竟什麼情況，還是調查中。

而中媒也指出，在微博爆料的留言已被刪除。

Club Med中國亞布力度假村疑爆發大規模遊客中毒事件。（圖擷取自官網）

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