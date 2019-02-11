久病悲歌！安樂死被拒 男持槍站銀行前誘警擊斃助圓夢...

2019-02-11 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭一名31歲混血男子傅吉（Michael Fudge），飽受心理疾病之苦，日前他申請安樂死被拒，上週四晚間竟持假槍站在銀行前，疑欲誘使警察擊斃他，助其「圓夢」。

綜合媒體報導，警方發言人布梅狄恩（Souad Boumedien）表示，他們獲報有名男子手持武器威脅路人，派員前往現場時，該名嫌疑犯見到他們，拿著槍械朝其方向走去，當時員警認為有開槍的必要。傅吉身中數槍後直接倒地，經緊急處置仍傷重不治。

報導指出，傅吉的母親薩摩倫柯（Tanja Samojlenko）指出，當時住在附近的她似有聽見騷動，但外出查看卻只見有人被抬上擔架，返回屋內打開電視看到新聞，從照片中的鞋子認出那是自己的兒子。

報導提到，出生在荷蘭的傅吉，不只擁荷、英雙重國籍，似還有烏克蘭、俄羅斯血統，他從小就被焦慮症、重度憂鬱症纏身，隨著年紀的增長，病況似更惡化，不禁讓他感到厭世。據說，傅吉過去曾告訴薩摩倫柯，「這世界不適合我」、「若我出門，將在銀行被憲兵ㄅ一ㄤˋㄅ一ㄤˋ」。

報導提及，薩摩倫柯憶述，傅吉10歲時已求助過4、5名兒童心理學家，但成效不彰，日前他申請安樂死被駁回；事發前兒子說要去散步，未料發生憾事，讓她懊悔不已，直呼「早知如此，我一定會拚命將他留在家裡」，並澄清「他不是恐怖份子，也不是銀行搶劫犯」。

報導引述，薩摩倫柯坦言，雖然兒子過世很難過，卻也高興他「現在終於處於和平之中」。傅吉的友人透露，傅吉最近疑在思考迫使警方朝他開槍，讓他有機會「被自殺」了結生命。事後警方已針對傅吉的精神狀態與病史、犯案動機等細節，展開進一步調查。

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