來台考察進裸女陪酒店 日市長請辭後補選仍順利回鍋

2019-02-11 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕日本山口縣美禰市市長西岡晃於11月初來台考察台灣花博，豈料竟被爆出去半裸女坐檯的卡拉ok店，雖他極力否認但形象已大打折扣，去年底在全體會議上辭職後暗示不排除「回鍋」參選市長，昨日開票結果出爐，竟真的如願再次當選。

綜合外媒報導，現年44歲的市長西岡晃與2名議員因來台出差，被爆料出入聲色場所，雖堅持否認有買春，是店內的小姐有不當行為、開始脫衣服，仍引起日本及台灣社會議論紛紛。回日本後，西岡晃曾表示，為了不讓市政停擺，於12月31日遞出辭呈獲准，並表示可能再度回鍋，望市民可以相信他、消除對自己的懷疑。

《每日新聞》報導，西岡晃先辭職後再次參加市長補選，昨日開票後，他以6594票再次當選市長，且任期將持續至明年4月26日，不過該次補選的投票率已創下日本選舉史上最低的投票率，僅有72.69％。

西岡晃表示，之前的醜聞因無法打消民眾的懷疑，已經辭職以示負責，如今補選成功，順利回鍋，未來將會繼續在政策方面努力。

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