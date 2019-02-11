6歲男童搭計程車 媽媽面前被拖下車割喉血濺慘死...

2019-02-11 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯一名6歲男童阿賈柏（Zakaria Al-Jaber），上週四坐計程車時，驚傳遭司機拖下車並持玻璃碎片割喉，媽媽見狀當場崩潰嚇暈。據說犯嫌已被逮且疑似患有精神疾病。

綜合媒體報導，事發當天，阿賈柏與母親原欲前往麥地那的先知寺朝拜，未料計程車司機卻半路停車，將阿賈柏拉出車外、帶到一間咖啡店附近，打破玻璃瓶後拿碎片往小朋友的喉嚨割去、刺傷，鮮血頓時飛濺街頭，目睹過程的母親當場放聲尖叫、嚇暈送醫，所幸似無大礙。

報導指出，當時鄰近的一名警察聞訊，立即前往救援，將行兇的司機制伏，但仍慢了一步，阿賈柏不幸身亡。沙國官方回應，司機疑精神狀況有問題。

報導提到，什葉派人權觀察組織與當地人表示，阿賈柏的母親，出身少數的伊斯蘭什葉派，該派在當地似常被官方鎮壓，懷疑割喉案恐與宗教仇恨有關，並對男童家屬表示聲援。

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