川普要到更多保護費了 南韓預計增加21億軍費

2019-02-10 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕對於美國要求南韓交出更多的「保護費」，一度造成2國關係陷入緊張；雖然經過多次協商仍將持不下，不過在雙方各退一步選擇妥協下，南韓與美國終於在今天草簽一份簽署短期協定，南韓將在2019年繳納1兆380億韓元（約新台幣378億元）的軍費給美國，比起2018年多了約8.2%、780億韓元（約新台幣21.4億元）

根據《韓聯社》報導，在2018年底，美國突然要求南韓每年須承擔10億美金的防衛費，而且提議防衛費的談判需一年一談；但南韓主張最多只能增加到1兆韓元（約新台幣274億元），並要求3至5年再進行防衛費的談判，雙方雖然因此陷入僵局，不過有鑒於第2次川金會即將展開，2國為求盡快達成共識，選擇各退一步取得共識。

最後南韓與美國在今天（2月10日）草簽一份短期協定，南韓同意將防衛費提高到1兆380億韓元（約新台幣378億元），而這份短期協議時效僅一年，雙方必須在失效後重新談判防衛費；《韓聯社》指出，簽署後還有待南韓政府走完程序，總統批准後2國才會正式簽署協議，若協議能在4月時在南韓國會通過才會正式生效。

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