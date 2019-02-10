「團塊世代」就是他命名的 日本作家堺屋太一辭世

2019-02-10 20:20

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕日本代表性作家堺屋太一本月八日過世，享壽八十三歲。堺屋一九七六年發表小說「團塊世代」，成為日本戰後嬰兒潮出生者的代名詞，曾任前通產省官僚，成功策畫一九七０年大阪世界博覽會，也盡全力支持大阪爭辦二０二五年的第二次大阪世博。

堺屋太一本名池口小太郎，一九三五年出生於大阪，由於祖先為大阪堺市商人，所以以「堺屋」商號為筆名。堺屋畢業於東京大學經濟系，曾於一九六０年進入經濟產業省的前身通商產業省擔任官僚，六二年通商白皮書提出「水平分工論」主張分散首都機能引起關注，為此，他在一九七０年策劃二戰後第一次的大阪世博，之後又參與沖繩海洋博覽會， 可說是日本的世博專家，一九七八年離職。

堺屋除了具有經濟的長才，擔任官僚期間，七五年曾以石油危機為主題發表小說「油斷」。七六年發表「團塊世代」，更率先預測出這一代人對社會產生的影響，成為暢銷書作家。

「團塊世代」後來成為厚生勞動省的官方用語，指的是一九四七到四九年出生的世代，厚勞省統計這三年出生的日本人達八０六萬人，出生於戰後的他們為了改善生活辛勤工作，成為日本經濟起飛的最大支柱，堺屋以地質學名詞「團塊」（結核）來形容這個世代的緊密性。

堺屋除了投入小說創作，也常發表對時政評論的文章，受到當政者的重視，一九九八年以「民間人」身分獲邀擔任小淵惠三和森喜朗內閣的經濟企畫廳長，為期二年。大阪府前知事橋下徹推動府市合併「大阪都」構想，也大力藉助於堺屋的建言。現任首相安倍晉三也邀堺屋擔任顧問規劃經濟成長戰略，最新開放的外籍勞工擴大雇用政策，堺屋的建言也居關鍵地位。

堺屋的妻子為現年七十六歲的西洋畫家池口史子，堺屋私生活是女子摔角的狂熱愛好者，幾乎每月都會去觀戰，至去年為止還定期造訪摔角場與一般觀眾為選手加油。日媒報導，堺屋於上月身體不適住院，八日因多重器官衰竭辭世，告別式預定十七日於東京舉辦。

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