土耳其抨擊再教育營如同「集中營」 中國氣得跳腳

2019-02-10 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其當局在昨天罕見抨擊中國「對維吾爾人有系統的同化政策」，指稱在新疆針對少數民族興建「再教育營」，並肆意將數百萬的穆斯林強制關入進行洗腦的行為「已不再是秘密」，痛斥是「人道上重大的恥辱」，呼籲國際社會與聯合國秘書長採取行動，結束新疆的人道悲劇。

綜合外媒報導，土耳其外交部發言人哈米·阿克索伊（Hami Aksoy）在2月9日發聲明指出，痛斥「中國當局對維吾爾突厥人所採取的系統化同化政策，是人道上重大恥辱」，並稱「再教育營」是「21世紀的集中營」，他指出有超過100萬名穆斯林被任意逮捕，並在集中營遭到酷刑與政治洗腦，「這些都已經不是秘密了」；阿克索伊強調，生活在海外的維吾爾突厥人與土耳其公民皆無法與住在新疆地區的親屬連絡，中國當局更造成數以千計的孩子被迫離開父母，成為孤兒。

聲明還指出，有位知名維吾爾音樂家與詩人阿不都熱依木·黑依特（Abdurehim Heyit），日前因為創作的歌曲而遭中國當局判處8年有期徒刑，但才服刑2年就死在獄中，這使土耳其社會對「中國侵犯新疆少數民族人權」的不滿情緒上升；土耳其要求中國當局尊重維吾爾人的基本人權，並關閉「再教育營」，也呼籲國際社會與聯合國秘書長採取有效措施，「結束在中國新疆維吾爾自治區的人道悲劇」。

土耳其的正式譴責聲明，也是國際上主要的穆斯林國家，首次表態聲援維吾爾族的立場；不過中國駐土國使館也在隔天（2月10日）發聲明反駁土國言論「嚴重違背事實」，強調「教育培訓中心不是集中營」，是中國吸取國際社會的反恐經驗實踐在國內的「反恐和去極端化工作」；並稱建立「教育培訓中心」後，新疆已經超過25個月沒有發生恐怖攻擊事件，新疆很安全、很穩定，新疆各族人民也充分享有宗教自由，「指責中國政府試圖消滅維吾爾族和其他穆斯林群體的種族、宗教和文化認同的說法是完全站不住腳的。」

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