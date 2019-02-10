美國去年逾48萬人罷工 創32年新高

2019-02-10 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）日前公布統計結果，去年參與罷工的人數為1986年來最高，創32年來的紀錄。

綜合媒體報導，根據美國勞工統計局8日發表的數據，去年全美有48萬5000名勞工參與罷工或停工，其中有90％從事教育、醫療照護或社會救助。相較於2017年全美僅有7場大型罷工，2018年發動了20次重大罷工或停工。

去年美國工會傳來的壞消息，包括參與工會的人數略降、最高法院裁定公務員不得被要求支付工會會費、企業雇主能夠在勞動契約中，要求勞工使用仲裁而非集體訴訟來解決勞資糾紛。

不過，工會領導人對未來抱持樂觀態度，除了工人參與罷工的積極程度增加外，再加上民調機構蓋洛普（Gallup）指出，美國民眾對罷工的支持率近年來逐年上升，去年還達到15年來新高。至於工會現在的挑戰，在於讓勞工更容易加入工會——這也是讓他們獲得尊嚴和尊重的方式。

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