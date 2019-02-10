安倍晉三重申自衛隊入憲 自民黨2019方針只輕描淡寫

2019-02-10 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三今（10）日在自民黨大會發表演講，重申自衛隊入憲的決心，表示「是時候」進行憲改了。

《共同社》報導，自民黨大會今日在東京舉行，總裁（黨魁）安倍晉三、幹事長二階俊博等人接連上台致詞，針對今年將登場的地方選舉和參議院選舉，安倍誓言必勝。二階俊博說：「只有我黨勝利，才能開創新時代。」

針對引發爭議的修改憲法第9條議題，安倍表示，憲政改革一直是自民黨建黨以來的夙願，現在「是時候著手進行了」，希望把自衛隊切實入憲，為「違憲爭論畫上句號吧」！但他沒有提到詳細的修憲程序和時間表。

自民黨大會今日通過的2019年行動方針，也寫明了「喚起國民輿論，為實現契合新時代的修憲鋪路」。但有別於去年的行動方針專門針對修憲闢了一個章節，今年僅在序言中的一個段落涉及該議題，顯示地方參選人不願在選舉中突出該具高度爭議的話題。

安倍晉三去年9月第3度當選自民黨黨魁，曾誓言要在2020年前修憲。目前，支持修憲的改革派在參眾兩院都擁有2/3多數，符合啟動修憲程序的要求，但任何提案最終都須在全民公投中獲得多數同意。

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