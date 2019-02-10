劣！中國虐新疆人手法曝光 「烤肉式」用刑驚呆全球

新疆民眾指控中國政府用殘暴手段虐待人民。（圖擷取自Eynek-ئەينەك خەۋەر سەھىپىسى臉書）

2019-02-10 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來以「預防恐怖主義」為由，在新疆迫害當地維吾爾、哈薩克族人，同時建造大型集中營關押大量民眾，現在網路上瘋傳1段影片，呈現中國當局對付異議新疆人士的殘忍手法，影片曝光震驚全球網友。

從新疆逃脫至土耳其的東突厥斯坦民眾，在臉書上PO出1段中國警方虐待新疆人士的影片，從中能見新疆人士穿著藍色囚衣被五花大綁在刑具上，由1名員警負責拷問，另有員警操控刑具，他們對新疆民眾表示「你違規啊，現在受罰啦，開動！」示意開始用刑。

影片中顯示刑具接著開始旋轉，該名新疆人士被迫做出360度自轉動作，過程中不斷發出慘烈的嚎叫，警方此時表示「看你還敢不敢違規，同志，快一點」，負責操控刑具的員警此時加快它的旋轉速度，過程相當殘忍。

影片曝光後震驚大批外國網友，許多人相當不能理解為何中國當局使用如此暴力的手段，欺壓新疆的平民百姓，更有華人網友直言這樣的用刑方式「像烤肉，好可怕」、「恐怖國度」，土耳其網友看見影片後更希望能有超自然力量顯靈毀滅中國。

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