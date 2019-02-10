紐西蘭罕見野火延燒一週 3000人被迫撤離家園

2019-02-10 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭南島野火延燒一週，已吞噬2300公頃土地，迫使3000人撤離家園，當地官員表示，週日的強風恐將助長火勢，預計可能還有更多人被迫離家逃難，所幸目前野火未造成人員死亡。

綜合外媒報導，這場森林大火自週一、週二起延燒並迅速蔓延，當局已在週三宣布進入緊急狀態。紐西蘭民防緊急管理機關表示，鴿子谷（Pigeon Valley）大火涵蓋2300公頃面積，周長達25公里。

民防緊急管理機關首長波爾（Roger Ball）9日在記者會上表示，超過3000人被迫撤離韋克費德（Wakefield）和鴿子谷地區。預計今天的強風恐助長火勢，可能會有更多人得撤離家園。

民防緊急管理機關表示，今晨共有23架直升機及3架飛機支援155名打火英雄與惡火搏鬥，創下紐西蘭史上最大空中救火紀錄。

《BBC》指出，這種規模的野火對紐西蘭來說並不常見，當地媒體稱這場是紐西蘭自1955年以來最嚴重的山林火災，有議員估計該地區的7萬居民，都可能有危險。

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