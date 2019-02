這樣解日韓爭議？韓國會議長：天皇以罪人之子身分謝罪

2019-02-10 16:29

〔即時新聞/綜合報導〕韓國國會議長文喜相(Moon Hee-sang)日前接受《彭博》專訪,文喜相表示,日本當局若想終結日韓之間的數十年的矛盾,日本天皇應該握著慰安婦們的手,親自道歉。

根據《彭博》報導,日韓關係近年來越來越僵,幾乎降到冰點。根本問題來自1910至1954年日本佔領朝鮮半島的爭議,日本殖民時期,是由明仁天皇的父親裕仁天皇統治的。文喜相7日表示,如果想解決兩國爭端,日本明仁天皇應該在他5月退位前,以「戰爭罪魁禍首之子」(the son of the main culprit of war crimes)的身分謝罪。

雖然,明仁天皇曾於1990年對日本統治朝鮮半島一事表達「最深切的遺憾」,然而許多韓國人認為,日本沒有好好贖罪,尤其是對戰爭時期擔任軍妓的慰安婦;文喜相還說,如果日本明仁天皇握著慰安婦長者們的手,很誠懇地道歉,那就能一勞永逸地解決問題。

截至目前,日本當局尚未對文喜相的言論作出回應。

