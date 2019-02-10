這樣解日韓爭議？韓國會議長：天皇以罪人之子身分謝罪

2019-02-10 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕韓國國會議長文喜相（Moon Hee-sang）日前接受《彭博》專訪，文喜相表示，日本當局若想終結日韓之間的數十年的矛盾，日本天皇應該握著慰安婦們的手，親自道歉。

根據《彭博》報導，日韓關係近年來越來越僵，幾乎降到冰點。根本問題來自1910至1954年日本佔領朝鮮半島的爭議，日本殖民時期，是由明仁天皇的父親裕仁天皇統治的。文喜相7日表示，如果想解決兩國爭端，日本明仁天皇應該在他5月退位前，以「戰爭罪魁禍首之子」（the son of the main culprit of war crimes）的身分謝罪。

雖然，明仁天皇曾於1990年對日本統治朝鮮半島一事表達「最深切的遺憾」，然而許多韓國人認為，日本沒有好好贖罪，尤其是對戰爭時期擔任軍妓的慰安婦；文喜相還說，如果日本明仁天皇握著慰安婦長者們的手，很誠懇地道歉，那就能一勞永逸地解決問題。

截至目前，日本當局尚未對文喜相的言論作出回應。

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