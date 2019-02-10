驚！她好奇去驗DNA 發現有15個同父異母的兄弟姊妹...

2019-02-10 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國芝加哥31歲雙胞胎姊妹摩根（Morgan Richardson）與勞倫（Lauren Richardson），過去和母親相依為伴生活，但媽媽過世後她們很好奇自己的生父是誰，因此摩根便將DNA交給了基因檢測公司，接著就陸續發現自己有15個同父異母的兄弟姊妹。

據《美聯社》報導，其實雙胞胎姊妹很久以前就知道母親是人工受孕生下她們的，因為媽媽懷孕時已經離婚了並且單身，不過，她們對於捐精者的身分總是一無所知。姊妹倆16歲時母親因為乳腺癌而過世，雙胞胎一路互相扶持，4年前開始想要了解生父的背景。

摩根決定向基因公司23andMe提供DNA樣本，該公司透過DNA可分析出親屬、個人健康和其他相關資訊。摩根很快地知道自己有英國、愛爾蘭、德國、法國和東歐血統，接著發現她們還有一個同父異母的兄弟姊妹。

雙胞胎後來透過家譜網站與捐精者後代組織找到了更多兄弟姊妹，一共多達15人。她們透過臉書便可和這些親戚聯繫，35歲的紐約女子麥卡洛克（Marie McCulloch）就是其中一人。麥卡洛克還發現了一位可能是她們父親的80歲男子，但目前還未與對方見面確認。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/