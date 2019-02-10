墨國電台主持人遭近距離射殺 被開逾8槍滅口

2019-02-10 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥資深電台記者羅德里格茲（Jesus Ramos Rodriguez）9日在餐廳用餐時，遭槍手開逾8槍射殺身亡，這是墨西哥今年第2位被殺的新聞工作者。

綜合外媒報導，58歲的羅德里格茲在電台主持時事新聞超過20年，9日在塔瓦斯科州（Tabasco）的一處餐廳用餐，準備慶祝即將到來的59歲生日，然而有槍手尾隨他進入餐廳，近距離對羅德里格茲連開至少8槍。

對此，墨西哥內政部對羅德里格茲之死表達哀悼，並誓言會抓到兇手；然而，無國界記者組織已在去年將墨西哥列為全球第3個對新聞工作者不友善的國家，僅次於阿富汗及敘利亞，大部分的暗殺記者事件都沒有偵破，且超過90%的暴力犯罪事件，犯人也未遭受懲處。

Fiscalía de Tabasco inicia investigación por homicidio del locutor Jesús Ramos Rodríguez https://t.co/az7PCL1IPY pic.twitter.com/3C5Z02xbgY — Ángel Independencia （@AngelDeLaIndep） 2019年2月10日

墨西哥資深的電台記者羅德里格茲（Jesus Ramos Rodriguez）9日在餐廳用餐時，遭槍手亂槍射殺身亡。（圖擷取自推特）

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