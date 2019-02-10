央視惡搞江澤民影片外流 中國網友：你看看習包子...

2019-02-10 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平上任以來，對內言論管控不斷收緊，微博上甚至無法搜尋「習近平」，有網友調侃根本是「習禁評」。而政治評論家「人渣文本」周偉航於臉書分享了中國官方媒體《央視》一段當年惡搞前中國領導人江澤民的影片，「現在如果做這種東西，是會一缸子人消失的」。

《新聞聯播》是《央視》每日晚間19:00播出的重點時政新聞節目，在中國有重要影響力，被稱為「中國政壇的風向標」，而該段影片為《央視》新聞中心在2001年為了部門年會而製作的「惡搞版新聞聯播」。據影片附註，2002年的評論部年會「繼續升級」，想不到意外流出後在網路爆紅，領導下令「今後的年會再也不允許這麽辦」，從此央視新聞評論部年會「回歸正常」。

影片開頭即打趣表示，江澤民參加央視新聞2000年年終總結會並發表重要講話，事實上是剪接江澤民說話的影片再配音後製，而江澤民演講時台下睡成一片，絲毫沒有半點敬重，而江澤民則開始點評央視的每個節目，還稱自己「在電視機前一動沒動看了十幾個小時，結果我的小孫女尿了我一褲子」。

除此之外，江澤民還稱讚央視的記者水平比較高，因為「讓問什麼就問什麼，不讓問什麼，打死他們也不問」、「比香港記者強多了，這才是有中國特色的社會主義新聞」，宛如在暗諷央視什麼都不能問，不如香港當時的言論自由。而該段最後，江澤民還稱因大家工作辛苦，所以放了一點獎金在央視副總編輯李挺那裡，每人將發1萬塊錢獎金，此時睡死的大家才醒了過來為江澤民鼓掌。

此段影片一出引來許多網友迴響，讓人感嘆中國社會在開倒車：「中國越走越回去，以前惡搞還可以，只要尺寸拿捏好就行，現在是一律不行」、「中國歷史就是這麼可悲，永遠都在循環而不前進。共產黨上台後，大家居然開始懷念起國民黨這種流氓集團。然後包子上台後，大家居然開始懷念起蛤蟆這種幹絕違反人權所有惡事的領導者」。

而在該段YouTube影片的留言區，更有許多以簡體字回應的中國網友十分感嘆：「這只有長者時期的政治氛圍才能這麽玩，你看看現在的習包子﻿」、「不看這個視頻還真不知道以前的政治氣氛竟然能有這麽開放」、「長者執政時期是中共最開放的階段，現在的包子就一傻加二楞子」、「現在的政治氣氛絕不會有這種東西！現在滿電視台都是歌功頌德！都快成毛澤東了！﻿」

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