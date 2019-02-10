中媒用「大肉」取代「豬肉」 湖北網友氣炸：天天出喪

2019-02-10 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟情風波未平，《央視》在春晚節目中絕口不提「豬」字，就連部分媒體則使用「大肉」取代「豬肉」，但此舉惹怒湖北省民眾，因當地風俗習慣中，「大肉」是喪葬用詞。

根據《北美華人之聲》報導，中國媒體興起用「大肉」取代「豬肉」的「歪風邪氣」，湖北省《武漢晚報》1月31日在過年前幾天，使用「大肉」1詞在社群媒體「微博」進行貼文，立刻引發當地讀者猛烈反彈，認為媒體在春節前使用這詞太不吉利，讓人心裡不舒服。

報導指出，在湖北省「只有在喪事時，把豬肉切成大塊的，才被叫大肉」，也有當地人指出，在祭祀祖先時將豬肉切成大塊方形，與牛肉、羊肉擺在供桌上才叫大肉，若在評時就把豬肉稱做為大肉，「應該是他們家天天祭祀祭奠才這樣叫」。

目前該篇報導已被中國官方撤下，《武漢晚報》的微博貼文也被刪除，但畫面擷圖被轉貼至中國臉書社團「帝吧中央集團軍」引發討論，中國網友們留言表示「怪不得現在都沒人看報紙了」、「各地的習俗不同」、「在拍官方的馬屁嗎」、「反正就是互相不尊重」。

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