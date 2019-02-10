只要連上網就可能「被挖礦」 新挖礦程式迅速爆紅

2019-02-10 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕隨著網路貨幣的始祖「比特幣」橫空出世，它所帶來的暴利使得世界各地的礦工趨之若鶩，而其他的虛擬貨幣也紛紛出現搶占市場；不過近期有資安公司警示，有駭客發明新興的挖礦程式，不需要植入木馬程式，只要世界各地的電腦連上網際網路，程式就會自動連上該電腦，偷偷運用他人的電腦資源挖礦。

綜合外媒報導，挖礦需要耗費大量的電腦計算資源，才能通過運算雜湊函數的方式來獲取「虛擬貨幣」，但這個過程需要耗費大量的物質成本；過去駭客若是要以「低成本」的方式，竊用數千台受害電腦與用戶電力來偷挖礦，必須先在受害電腦植入木馬程式，利用遠端遙控才能使駭客免費使用期電腦資源。

知名資安公司趨勢科技（Trend Micro）指出，近期出現一款門羅幣（Monero）的新版挖礦程式，這個挖礦程式甚至不需從後台植入木馬程式，只要有用戶連上網際網路，該程式就會在用戶不知情的情況下「自動開啟挖礦程序」，而且還不會為用戶造成任何損害。

這種利用網際網路用戶設備「偷挖礦」的新方式頓時大受歡迎，日前國外知名的BT種子分享網站「海盜灣（The Pirate Bay）」就被爆出在訪客不知情下，暗自設置了這個新型的挖礦程序，結果引起用戶怒火；另外也有其他網站疑似使用了該挖礦程式，例如監督美國政治人物發言與政策核實的「政治真相（ PolitiFact.com）」，以及製作《反恐危機》（Homeland）系列電視劇的《Showtime電視網》等。

但值得注意的是，知名財經網站《TheStreet》也曾對該挖礦程式進行為期8天的試用期，但期間僅獲得價值約5歐元（約174新台幣）的門羅幣；不過《TheStreet》認為這款挖礦程式仍具有發展潛力，未來可能會設置在網路遊戲中，因為「許多用戶會花很多時間在網路遊戲上」

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