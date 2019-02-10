暴利更勝古柯鹼！中國人涉嫌走私鰻魚苗遭瑞士警方逮捕

2019-02-10 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕鰻魚料理在亞洲國家一直相當受到民眾青睞，供不應求的情況下導致有不肖人士意圖從歐洲走私魚苗；瑞士當局在1月19日於日內瓦機場破獲一起鰻魚苗走私案，有7名華人涉嫌將近20萬條鰻魚苗放在行李箱意圖闖關，所幸及時被海關人員發現，瑞士警方調查後，認為這起走私案應是一宗預謀性的組織犯罪。

綜合外媒報導，涉嫌走私鰻魚苗的7名華人中，其中有位是在瑞士經營中國餐館的中國籍男子，他們在6個行李箱中藏放了近20萬條鰻魚苗，在日內瓦機場意圖出境時遭海關當場查獲，由於他們無法出示合法的出口文件而遭逮捕，目前皆已被羈押入獄；無獨有偶，近日蘇黎世機場也破獲另一起鰻魚苗走私案，海關在3件手提行李中發現近10萬條鰻魚苗，當場逮捕2名疑似中國籍的男子。

這2起走私案中的鰻魚苗，皆是長度在4毫米至6毫米間，體型似蚯蚓且透明的玻璃鰻；報導指出，由於成年鰻魚在亞洲被視為美味佳餚，其中因中國市場的龐大需求，導致東亞的鰻魚養殖業者供不應求，若從歐洲將玻璃鰻走私到東亞國家並養至成年賣出，1公斤可賣到100萬瑞士法郎（約新台幣3079萬元）的天價，「可賺取的暴利更勝古柯鹼」。

由於歐洲鰻魚的產量在過去30年間驟降90%，被列入瀕危物種的紅色名單，歐盟目前已嚴禁進出口歐洲鰻苗，但由於暴利，在歐洲的中國人從歐洲走私鰻苗的案例，近年來屢見不鮮，過去德國、西班牙、葡萄牙和德國都曾破獲相關的走私案，而且犯罪型態也日漸組織化，成為組織嚴密，分工明確的大型跨國走私犯罪組織；目前瑞士當局破獲的2起走私案中所截獲的鰻魚苗，已在2月8日全數野放

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