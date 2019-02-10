鴨霸！中國槓上紐西蘭 竟拒絕紐國班機降落

2019-02-10 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕搭機時偶爾會遇到無法在目的地降落的狀況，可能是天候因素或其他問題，但遭到對方政府拒絕降落可能就相當少見了！紐西蘭航空NZ289班機約載有270人，於當地時間昨（9日）深夜從奧克蘭起飛後原定飛往中國上海，孰料卻在今（10日）上午10時許原機返回，因為中國政府不准該架客機落地。

據《路透》報導，紐西蘭航空已對旅客致歉，並表示將於今晚11時加開特別航班讓旅客飛往上海。中國外交部對此並未發表評論，中國民用航空局也沒有任何回覆。

紐西蘭航空表示，由於技術性的原因，中國監管單位沒有准許該架航班降落，「我們知道乘客會對這種情況感到非常失望和沮喪，我們對客戶的旅行計劃中斷感到非常抱歉。」

有心懷不滿的旅客在推特表示，他體會到了中國有多壞，「在我們從奧克蘭飛往上海的途中，機師告訴我們中國當局沒有准許這架飛機降落，所以我們必須回到原處。」

事實上，NZ289航班去年8月24日飛往中國時，也在中途折返，但當時是因為機械問題而非許可問題。

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