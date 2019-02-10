曾創川普勝選奇蹟 班農今揚言拯救歐洲

2019-02-10 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕作為美國總統川普曾經的得力助手，前白宮首席策士班農（Steve Bannon）如今正試圖改變歐洲的政治版圖。法媒報導，信奉民族主義、民粹主義（亦譯平民主義）和西方工業遺產的班農，揚言今年5月舉行的歐洲議會選舉將是一場「選舉地震」。

《法廣》6日報導，離開白宮後的班農一直忙於組織極右翼勢力，透過他所創立的政治組織「運動」（The Movement），向法國「國民陣線」黨魁勒龐（Marine Le Pen）、義大利副總理兼內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）、匈牙利總理奧班（Viktor Orban）、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）等極右派伸出援手。

班農轟馬克宏「法國版歐巴馬」

作為法國「黃背心」運動的狂熱崇拜者，班農稱讚「黃背心是對全世界的鼓舞」，還抨擊法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）就是「法國版歐巴馬」，是個沒有明確信念的人，不但試圖掩蓋已不受控制的移民問題，還試圖透過碳稅拯救地球的過程「作弊」。班農說，這位法國總統不可避免地導致了黃背心運動的興起。

班農認為「巴黎氣候協議」是巨大騙局，目的是讓世界各國為中國的污染買單，同時，北京卻在吞噬剩餘的工業崗位。他批評馬克宏是個傲慢自大的傀儡，根本不懂普通百姓是如何掙扎求生。他說，他想把政治權力還給處在社會底層的人民，因為他也曾是工人階級的一員。

班農揚言改變歐洲輪廓 動搖歐盟基礎

班農聲稱，他從根本上不反對歐盟，儘管他堅持拯救歐洲的道路是由他的「經濟民族主義」鋪就的。他認為今年的選舉將徹底改變舊大陸輪廓，並動搖歐盟委員會和歐洲理事會。他稱讚薩爾維尼是「為義大利主權而戰的人」，奧班是捍衛匈牙利老百姓利益、反對布魯塞爾官僚主義的「英雄」，勒龐則簡直是「卓越」，讓他想起每天都被攻擊卻還是繼續工作的川普。

班農是民主和經濟自由主義的擁護者，只要它們不受全球精英的專屬利益所操縱。班農還是「偉大宗教」伊斯蘭教的忠實崇拜者，他雖贊同建立「圍牆」來控制移民，但也贊成在移民來源國進行投資，以阻止移民流動。

視中共為真正敵人 班農將習近平比作希特勒

此外，班農視中國共產黨及其「重商極權主義」為真正敵人，他將習近平比作1930年代的希特勒，稱習近平管理著一個不讓宗教、少數民族、任何政治替代選擇在中國占有一席之地的國家機器。班農還抨擊向習近平這樣的暴君喝采的達沃斯（Davos）億萬富翁是「真正的法西斯叛徒」。

文章結尾引述英國《衛報》觀點認為，班農企圖將今年的歐洲議會選舉變成「精英驅動的現狀」和「歐洲懷疑論」之間的根本性鬥爭，使歐洲的激進右翼設定政治議程、主導競選活動，迫使歐洲的主流政黨、尤其是中間偏右政黨走向極端。

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