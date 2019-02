原來是扁的！最遙遠小行星不像雪人 更像是薑餅人...

2019-02-10 13:30

〔即時新聞/綜合報導〕美國國家航空暨太空總署(NASA)的「新視野號」,日前在距離地球約65億公里處,飛越人類飛行器拜訪過的最遙遠天體「終極遠境」(Ultima Thule),初步指出該小行星外觀類似保齡球瓶,後來發現它是由兩個球體所組成,比較像是雪人。但NASA深入研究後驚覺,小行星的形狀其實更像薑餅人。

據《BBC》報導,「終極遠境」非常暗不易觀察,只能藉著些微的光線來理解它的輪廓。但科學家們利用背景恆星的閃爍光芒做出進一步的分析,確認小行星不是由兩個類似球型的物體所組成,而是比較扁平的物質。

「新視野號」團隊負責人斯特恩(Alan Stern)表示,最初傳回來的照片有限,因此會有所誤差,但隨著越來越多資料傳回來,原本的觀點也就隨之改變。

斯特恩說,「終極遠境」的形狀更平坦,就像美式鬆餅那樣,但更重要的是,科學家從來沒有看過這樣的天體,因此現在的難題是如何解釋「終極遠境」的形成。

