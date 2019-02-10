原來是扁的！最遙遠小行星不像雪人 更像是薑餅人...

2019-02-10 13:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）的「新視野號」，日前在距離地球約65億公里處，飛越人類飛行器拜訪過的最遙遠天體「終極遠境」（Ultima Thule），初步指出該小行星外觀類似保齡球瓶，後來發現它是由兩個球體所組成，比較像是雪人。但NASA深入研究後驚覺，小行星的形狀其實更像薑餅人。

據《BBC》報導，「終極遠境」非常暗不易觀察，只能藉著些微的光線來理解它的輪廓。但科學家們利用背景恆星的閃爍光芒做出進一步的分析，確認小行星不是由兩個類似球型的物體所組成，而是比較扁平的物質。

「新視野號」團隊負責人斯特恩（Alan Stern）表示，最初傳回來的照片有限，因此會有所誤差，但隨著越來越多資料傳回來，原本的觀點也就隨之改變。

斯特恩說，「終極遠境」的形狀更平坦，就像美式鬆餅那樣，但更重要的是，科學家從來沒有看過這樣的天體，因此現在的難題是如何解釋「終極遠境」的形成。

相關影片請見：

‼️BREAKING‼️2014 MU69 （nicknamed #UltimaThule）, is not, as it turns out, quite so round as initially anticipated. Images from @NASANewHorizons confirm the highly unusual, flatter shape of the #KBO: https://t.co/yaAZx8XQqO pic.twitter.com/JQlLiL9Hxq — Johns Hopkins APL （@JHUAPL） February 8, 2019

約翰·霍普金斯大學應用物理實驗室做出的「終極遠境」側面示意圖。（圖擷自Johns Hopkins APL推特）

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