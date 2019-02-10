別輸給蜜蜂！ 澳洲研究：連蜜蜂都會基本數學運算

2019-02-10 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕數學是許多學子感到非常頭痛的科目，但千萬別輸給蜜蜂！澳洲墨爾本皇家理工大學的研究顯示，蜜蜂用牠那微小的腦袋也能進行基本的數學運算，「如果牠們能做到，你也可以！」

據《CNN》報導，該篇刊載在《Science Advances》期刊的研究顯示，蜜蜂經過訓練之後，就能具有加減運算的能力。這一發現有助於科學家了解腦袋大小與智力之間的關聯，也代表非人類的生物也許比想像中更容易理解數字。

研究團隊讓14隻蜜蜂自由飛行，並讓牠們理解藍色代表著加法，黃色則是減法。首先，蜜蜂會進入一個Y型迷宮，在入口處有特定數量的藍色或黃色區塊。如果蜜蜂看到的是藍色，就必須飛向比入口色塊多一個的終點；假如看到的是黃色，就要飛到比入口色塊少一個的另一端。

在100次的訓練中，飛對地方的蜜蜂會獲得一滴糖水以茲獎勵，飛錯的蜜蜂則被處罰喝一滴奎寧溶液。訓練結束後便展開了沒有獎勵與懲罰的測驗，結果蜜蜂答對率達到了63％至72％，顯然不是隨機猜題。

到目前為止，只有少數生物被認為可以進行加減運算，例如黑猩猩、非洲灰鸚鵡和蜘蛛。如今這個清單中增加了蜜蜂。墨爾本皇家理工大學表示，這項研究將對未來人工智慧的發展產生了影響，科學家可以進一步理解如何打造更簡單卻有更好處理效能的電腦。

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