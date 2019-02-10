中國警察擁2億巨款！崔永元爆料「速查這個王八」

2019-02-10 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕去年揭露中國明星范冰冰逃稅的前中國央視主持人崔永元再度爆料！港媒報導，前晚他在微博揭發一名中國警察竟擁有5700萬港元（約新台幣2.2億元）巨款，要求公安部介入調查。許多人認為，此警察是上海市公安局經偵總隊六支隊長林峰。

香港《蘋果日報》今日報導，崔永元前晚在微博上傳一張照片，顯示一個名叫「LIN FENG」的深圳警察，竟在深圳工商銀行及香港滙豐銀行坐擁合計約5700萬港元的存款。若以中國日前招募警察的月薪1.3萬人民幣計算（約新台幣5.9萬元），他起碼要不吃不喝210年才能累積此巨款。

崔永元還爆料，該名警察在香港持有物業資產，而自己從2013年起「造謠」無數，但事實證明全是真的，呼籲中國公安部刑事偵察局「速查這個王八」。雖然他不久後就把微博貼文給刪除，但這名擁有巨額資產的深圳警察已經在中國網路上被瘋狂討論。

報導指出，中國網路上紛傳被崔永元爆料的是上海市公安局經偵總隊六支隊長林峰，崔永元上傳的照片顯示，該名警察的滙豐銀行戶口前三個數字是「608」，有網民就特地轉帳金錢到此帳戶，發現銀行顯示中文名正是「林峰」。

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