軍事介入委內瑞拉？ 美海軍上將：重點是保護美國公民

2019-02-10 09:33

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉「雙總統」政治僵局持續延燒，外界關注美國是否有軍事介入的可能性。負責美國在加勒比海和拉丁美洲地區所有軍事行動的美國南方司令部司令、海軍上將法勒（Craig Faller）近日受訪時並未正面回應，只強調該地區的美國軍隊目前重點是在保護美國公民、減輕人類痛苦。

《美國之音》報導，被問及美軍是否會介入委內瑞拉，美國南方司令部司令、海軍上將法勒表示，這個問題應該去問美國國家安全委員會，他的司令部注重在解決人類的苦難問題，每天努力減輕這種苦難。

法勒表示，美國在委內瑞拉發現激進組織黎巴嫩真主黨的活動，而美國正在「努力確保美國公民和財產，還有我們在委內瑞拉的外交官是安全的」。

對於俄羅斯是否會干涉委內瑞拉的政治局勢，法勒說：「我認為，就俄羅斯來說，一切皆有可能，我們已經看到了他們所做的，我認為我們必須為未來可能發生的事情做好準備」。

目前，委內瑞拉的經濟困境已導致食品商店的貨架被搶購一空，通貨膨脹嚴重失控，數百萬委內瑞拉人出國尋求改善生活。原總統馬杜羅（Nicolas Maduro）拒絕了外國的人道援助物資，聲稱委內瑞拉不存在人道危機。

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