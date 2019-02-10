雙亡悲劇！哭求媽媽不要跳... 10歲兒慘遭母抱著跳橋

2019-02-10 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞一名32歲單親媽媽，日前被債主趕出家門，走投無路之下萌生自殺念頭，竟抱著10歲兒子到橋上準備輕生，儘管兒子不斷哭求媽媽不要跳，但女子仍從橋上一躍而下，最終母子雙亡。

綜合外媒報導，32歲單親媽媽克魯茲（Jessy Cruz）欠下巨額債務，最近被債主找上門，一時想不開，竟抱著10歲兒子薩波魯斯（May Ceballos）到一座100公尺高的橋上，準備與兒子一起自殺。

警消趕到現場後，不斷安撫克魯茲的情緒，薩波魯斯也不斷哭求媽媽不要跳，並拚命抓住橋邊，但最後仍敵不過母親的力量，被抱著共赴黃泉，一旁的民眾看到後都發出尖叫，無力阻止悲劇的救難人員則掩面落淚。

當地消防部門發出聲明指出，「已要求她不要這樣做，嘗試說服她停下...遺憾的是她作了死亡決定。」目前警方目前正以自殺與謀殺案調查這起悲劇。當地市長傑拉米洛（Guillermo Alfonso Jaramillo）則認為，被討債問題在哥倫比亞相當嚴重，這會導致死亡悲劇，這類事件不斷在整個哥倫比亞發生。

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