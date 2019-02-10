中國有系統同化維吾爾人 土耳其批人道恥辱

2019-02-10 05:52

〔中央社〕土耳其外交部今天抨擊中國當局「對維吾爾人有系統的同化政策」，強調這是「人道上重大恥辱」，並呼籲國際社會和聯合國秘書長採取行動，結束在新疆的人道悲劇。

土耳其外交部發言人阿克索伊（Hami Aksoy）在聲明中指出，「中國當局對維吾爾突厥人有系統的同化政策是人道上重大恥辱」、「超過100萬維吾爾突厥人被任意逮捕，在集中營和監獄中遭到酷刑和政治洗腦，這已不再是秘密」。

他提到，沒有被拘禁在再教育營的維吾爾人也蒙受極大壓力，旅居海外的土耳其維吾爾公民無法取得住在新疆維吾爾自治區親人的消息。

阿克索伊表示，土耳其要求中國當局尊重維吾爾人的基本人權，關閉再教育營。他說：「我們也呼籲國際社會和聯合國秘書長採取有效措施，結束在新疆維吾爾自治區的人道悲劇。」

他並提到土耳其獲悉維吾爾詩人與音樂家黑伊特（Abdurehim Heyit）已辭世。阿克索伊說：「在這種環境下，我們帶著極大悲傷得知高風亮節的詩人黑伊特逝世。他因創作而被判8年徒刑，於繫獄第2年辭世。」

阿克索伊表示，這個不幸消息增強土耳其公眾對於新疆維吾爾自治區嚴重違反人權問題的反應。他強調，土耳其期盼中國當局顧慮到土耳其人對於嚴重違反人權問題的反應。

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，1964年生於新疆維吾爾自治區喀什巿（Kashgar）的黑伊特是維吾爾詩人和音樂家，以描繪維吾爾歷史文化的歌曲著稱於世。在土耳其也頗有知名度的黑伊特，2015年曾在安卡拉舉辦音樂會。

報導提到，儘管沒有被控任何罪行，黑伊特2017年仍在烏魯木齊遭到囚禁，被判8年徒刑。（編輯：劉學源）

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