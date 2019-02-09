中國國企壓迫民企 美媒：北京出手挽救已太遲

2019-02-09 20:29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府對國營企業的「不公平補貼」政策，不僅遭美國等外國嚴厲批判，更造成國內民營企業經營困難。美國華爾街日報7日報導，中國國企在銀行融資上享有優勢，加上具有支配性的市場地位，再再擠壓民企生存空間。北京雖極力挽救，但顯然力道不足、為時已晚，無法避免民企凋零。

報導指出，所謂「掠奪者」理應精壯、敏捷、以弱者為食，但若是臃腫、遲緩、以強者為食，則意味生態系統存有嚴重問題，後者正是中國國企在中國經濟體中的定位。對於北京和華府而言，剪去中國國企羽翼均能帶來益處，但中國國家主席習近平對於深入市場改革的必要性卻有所猶豫，使得中國民企遭受的「排擠效應」日益明顯。

中國國企不僅在銀行融資上佔優勢，還憑藉支配性的市場地位，拒絕及時支付貸款。然而，隨著國企整體利潤成長減緩，民企受到擠壓的情形愈發惡化。專注中國市場研究的龍洲經訊（GaveKal Dragonomics）資深分析師Thomas Gatley推估，伴隨中國國企應付帳款不斷累積，中國民企今年受到「壓迫」的金額，實際上將達1兆人民幣（約4.58兆台幣），這可能是民企去年股權質押貸款激增的一大因素。

中國國務院總理李克強已察覺警訊，要求國企立即歸還拖欠民企的帳款，否則將列入「失信黑名單」，而中國人民銀行（央行）也著手推動中小企業貸款。但官方行動太晚、力度太小，無法避免民企衰弱，意味北京最終可能不得不放鬆目前對「影子銀行」（如銀行理財產品、非銀行金融機構貸款產品和民間借貸）的打擊行動，因為該做法已讓民企處於劣勢。

美國之音（VOA）另指出，北京當局並未發布去年中國民企倒閉的數字，但部分研究人士估算，這個數字約落在500萬間，佔民企總數的6分之1。然而，面對大批失業返鄉的農民工，北京再度採取「喪事當喜事」的態度，將被迫返鄉的失業者稱為「返鄉／下鄉創業的創新人員」。根據中國農業部官員去年底報告，截至去年11月為止，「返鄉創業」人數達740萬。

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