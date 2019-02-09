沒品！推倒印度「世界文化遺產」 4名男子被捕

2019-02-09 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕印度4名男子推倒南部村落亨比（Hampi）的大型石柱，近日將過程錄製傳上網路，引起網友熱議，而警方得知後，隨即將4人逮捕歸案。

綜合外媒報導，影片中，除了持機拍攝者外，另外3名男子合力推倒石柱，石柱從高台落地後斷成2截，畫面上寫有「破壞廢墟」的字眼。印度考古調查局（ASI）近日發現影片後，隨即向警方報案。

警方表示，目前尚未確定影片是在何時拍攝，「我們正在調查案件，有可能是在1或2年前發生的」。

據了解，亨比以16世紀的遺址和寺廟而聞名，是印度的熱門旅遊景點，還獲聯合國教科文組織（UNESCO）在1986年評為世界文化遺產。過去亨比繁榮興盛，但在1565年被穆斯林侵略後遭洗劫一空，最後成為大片荒蕪廢墟。

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