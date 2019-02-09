同志殺手被判8個無期徒刑 活到91歲才能申請假釋

2019-02-09 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大園藝師麥克阿瑟（Bruce McArthur）承認殺害8名男子，8日法官宣布判他終身監禁，而現年67歲的他要到91歲才有資格申請假釋。

綜合外媒報導，2010年至2017年期間，多倫多同志社區不斷傳出男性失蹤事件，日前麥克阿瑟坦承他殺害8名男子，而且被害人都是當地同性戀社區的同志，其中包括數名來自中東、南亞的少數族裔，部分受害者還是他的好友。當時警方在多處庭院發現分屍殘骸，並呼籲曾聘請麥克阿瑟設計庭院的人，要儘速聯絡當局進行搜查。

報導指出，8日在庭上，麥克阿瑟最後被法官判處8個無期徒刑，25年內不得申請假釋。

法官麥克馬洪（John McMahon）表示，麥克阿瑟是「純粹的邪惡」，不僅毫無悔意，如果現在沒有逮捕他，未來肯定還會繼續犯案，「麥克阿瑟是一名性獵食者，他為了滿足自己的扭曲和疾病，引誘受害者上鉤，並殺死他們。」檢察官哈伯（Craig Harper）則感慨，稱麥克阿瑟是「連環殺手」，已經遠遠不足以描述這起犯罪有多邪惡。

據了解，麥克阿瑟早在2016年，就被指控他試圖在廂型車中勒斃一名男子，但在當時未被起訴就獲釋。

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