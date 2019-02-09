強國女竟潑菲警豆花 菲國民眾怒吼「驅逐出境」

2019-02-09 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓馬尼拉捷運規定，禁止攜帶液體進入站內。有名中國籍女子張佳樂（Jiale Zhang，譯音）因被禁止攜帶液體進站，竟將手中豆花潑向菲國員警，最後遭逮捕。此舉引發菲國民眾不滿，甚至有網友建議發動「中國人挑戰」，報復其他中國人。

綜合外媒報導，上月在菲律賓南部的和魯鎮（Jolo）發生恐怖攻擊，造成23人死亡，為預防類似情事，大馬尼拉地區的警方已明令捷運上禁止攜帶液體。今日上午，張女在大馬尼拉地區捷運第3線波尼站（Boni station）捷運閘門口，因攜帶豆花被員警克利斯托博（William Cristobal）攔下後，竟把豆花潑在員警身上。

臉書用戶Pau Mesias也貼出張女大鬧捷運站的照片，文中寫道「因攜帶液體而在捷運站被阻攔。女士，妳是一個外國人，妳不懂得尊重，被捕和坐牢是活該。如果讓我找到妳，我會用同樣方法對付你，員警在執法時需遵守『最大容忍』的規定，才沒有還手，但妳羞辱人的行為太過份。」

照片引發菲國民眾的強烈反彈，截至下午4點，已有4萬人回應臉書貼文。其中超過3萬人認為，政府應該將張女驅逐出境。菲國移民局對此回應，將與交通部及警方了解詳細情形，再對中國籍張女做出行動。

有菲國民眾建議，國民應發起「中國人挑戰」運動，報復菲國的其他中國人。不過菲國華人擔心，屆時恐將興起排華聲浪。

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