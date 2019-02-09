絕美雲南洱海旁 強國人洗車洗衣服還烤肉

2019-02-09 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南的洱海是中國第7大淡水湖，當地美景吸引許多民眾慕名前來。然而日前有遊客在洱海邊明目張膽地洗車洗衣服，還有人當場烤肉，被目擊的民眾拍下PO網，轟「沒水準」。

根據中國《網易》報導，爆料網友楊先生表示，7日下午在知名風景名勝洱海散步，目睹一台四川車輛停在水邊。一群人大搖大擺地洗衣褲和毯子，最後索性把車開到洱海裡清潔，完全不覺得自己的行為會破壞當地生態環境，楊先生氣得拍照PO上微博，其他網友也紛紛撻伐。

事後涉案車主張姓男子稱，看到洱海的水又清澈又藍，才把車子開進去洗，至於衣物只是拿出來晾曬，並未在洱海中清洗。不過，張男仍被當地政府處以2000元人民幣（約新台幣9157元）的罰款。

不過才剛罰完張男，又有人8日下午在洱海邊「BBQ」，也被開罰200元（約新台幣916元）人民幣。對上述行為，有網友感到十分氣憤，認為應該提高處罰力度，不過也有網友認為小題大作，說「烤肉完收拾一下不就好了嗎？」、「哪裡破壞環境？」、「不就像在自家門口河邊烤肉洗車洗衣服一樣」。

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