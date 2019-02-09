英國2歲女童遭繼父虐待致死 手臂被徒手折斷

2019-02-09 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕英國年輕廚師強森（Martin Johnson）活活打死年幼的繼女，遭重判至少19年的有期徒刑。當地警方表示，強森的手段兇殘，女童的手臂還被繼父徒手折斷。

根據《每日郵報》8日報導，20歲的強森毆打不到2歲的繼女湯姆金斯（Erin Tomkins）長達5個月，還將她虐待致死。謝菲爾德兒童醫院的醫護人員表示，湯姆金斯傷痕累累，她的雙眼出血、手臂和脊椎有10處骨折，全身近30處瘀青。強森還對醫師謊稱，湯姆金斯是從沙發上掉下來才骨折的，事實上是他徒手折斷了繼女的手臂。

然而，在接受法院審判時，強森毫無悔意。總督察惠特克（Steve Whittaker）痛批強森是個「冷酷、精於算計的騙子」，全盤否認自己的惡行；湯姆金斯的母親在聲明中表示「根本不明白誰會用這種方式傷害嬰兒」、「會永遠愛她、懷念她」；最終，法院判處強森至少19年監禁。

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