過年狂嗑瓜子堅果 強國女抽出「牛奶血」

2019-02-09 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕新年期間，總少不了和親友一起吃零食聊天。中國有個陳姓女子過年期間狂嗑瓜子、堅果類零食，從早吃到晚，結果腹痛就醫時，血糖飆高，就連血液也變成乳白色的「乳糜血」。醫師提醒，堅果富含脂肪，容易讓人不小心吃太多，導致血脂與血糖攀升，1天最好不要吃超過20公克。

綜合外媒報導，陳女新年期間，和家人一同邊看電視邊吃花生、瓜子、糖果、堅果等零食，而且從早吃到晚。陳女某日腹部脹痛，家人趕緊帶她去看醫生。醫師抽血後發現，原該是紅色的血液，變成飄著一層白色血脂的「乳糜血」，三酸甘油脂高出正常人20倍。此外，陳女的血糖高到儀器無法測量，被懷疑是糖尿病酮酸中毒，所幸搶救後無大礙。

醫師指出，瓜子、花生等堅果富含脂肪，吃太多會造成血脂暴增，而血脂糖異生作用轉化為葡萄糖，導致血糖攀升。醫師也提到，春節後常有病人因食用過量堅果送醫，這些病人對主食及水果都會加以節制，但在堅果方面多半不忌口。

專家提醒，堅果熱量高，攝取時應注意數量，最好1天只吃15到20公克，並減少其他主食攝取，也不要一邊看電視一邊吃，以免不小心吃下太多零食。

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