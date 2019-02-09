泰女帶博美狗去染毛 害愛犬左耳整片脫落…

2019-02-09 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕不少飼主喜歡帶狗狗去做寵物美容，在泰國華新有個誇張飼主，竟帶自家博美狗去「染毛」，讓狗狗從立耳變垂耳。幾天後，狗狗的耳朵更引發感染脫落。飼主立即上網求助，還說自己相當自責，仍無法平息網友憤怒，挨轟「不負責任」。

綜合外媒報導，這名飼主帶著博美狗Diffy去寵物美容，準備將狗狗耳朵和尾巴染成紅色。不料上色完畢後，Diffy的耳朵從站立變成下垂狀態。飼主向美容師提出質疑，美容師卻指稱，這是正常現象，耳朵2至3天後就能回復正常。

但Diffy的情形逐漸惡化，耳朵附近開始脫皮、搔癢，就像灼傷一般，飼主嚇得上網求助，網友見狀紛紛砲轟飼主的自私行徑。最後，Diffy的左耳竟然整片脫落，令網友驚訝不已，飼主也感到相當自責與痛心。

Diffy的遭遇引來許多網友、動保人士和獸醫師關注，一同痛罵主人「不負責任」。當地狗狗救援團體Mid Road Lover提到，這對其他飼主是個警訊，給狗狗染色是危險的事。執業獸醫師指出，一般的染料頂多造成狗狗過敏、灼傷或是毛囊發炎，除非染料具有腐蝕性，才會讓狗狗耳朵脫落。

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