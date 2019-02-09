Gucci、Prada涉種族歧視 知名導演：抵制到聘黑人設計師

2019-02-09 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名導演史派克李（Spike Lee）8日表示，他要抵制義大利著名時尚品牌Gucci和Prada，直到品牌願意聘請黑人設計師為止。

據《今日美國》報導，今年以電影《黑色黨徒》入圍最佳導演的史派克李，8日在Instagram上發文說，當談到種族歧視的話題，這些時尚品牌總表現出一無所知的態度，他希望這些品牌能「醒醒」。

報導指出，史派克李的言論是在對這次好萊塢頒獎季中，針對引發種族歧視爭議的時尚品牌進行呼籲。Gucci近日推出一款冬季套頭毛衣，造型類似「黑人臉」，加上2月份正好是美國黑人歷史月，引發軒然大波；去年12月，Prada也因推出一款厚唇、膚色深的「黑人娃娃」，同樣遭到批評。儘管2家品牌事後都將商品下架，發表道歉聲明，強調反對種族主義，但仍引發許多消費者的疑慮。

據了解，同樣是義大利的時尚品牌Dolce＆Gabbana也曾捲入歧視風波，先是廣告被質疑汙辱華人，後來設計師又嗆中國「衣服有毒、食品都過期」，產品遭中國人抵制拒買。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/