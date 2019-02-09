別相信IG美照！幕後花絮對比圖其實鳥到爆...

2019-02-09 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕我們常可以在網路上看到許多精心取景、燈光優美的照片，但有時現實與照片其實差很多。外國媒體最近就整理出許多美照的幕後花絮，網友看了之後引發熱烈討論。

外國媒體「BoredPanda」最近貼出多張網路美照的對照圖，左邊的照片是實際拍出來的照片，右邊的則是拍照時相片外的場景與幕後花絮，兩者之間有著極大的差距。

在其中一張美照裡，一位女子用眼睛深情款款地盯著窗外，由窗外射來的陽光在她臉上留下明亮與陰影的強烈對比。但從幕後花絮圖中，女子其實根本是在窗簾店拍照，而且她未來將臉靠在展示的窗簾旁，整個人還必須呈現半蹲的尷尬姿勢。

在另一張美照中，一位女子站在五顏六色的霓虹燈光前方，將眼睛盯著鏡頭，照片呈現出時空穿越的感覺。但在幕後花絮中，女子其實只是在電視螢幕前拍照，五顏六色的霓虹燈光是從電視內播放出來的，拍照背景更是簡陋到不行，電視下方的櫃子放滿的雜物。

許多網友看到這樣的對比圖後都熱議，「原來超級無聊。」、「展現出了Photoshop的效果。」、「原來都是PS的。」但也有網友認為，至少這些照片的後製功力十足。

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