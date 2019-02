教廷達托索主教再度訪台 外交部誠摯歡迎

2019-02-09 16:40

〔即時新聞/綜合報導〕「宗座傳信善會亞洲地區主任委員會議」今天登場,活動由教廷萬民福音部(Congregation for the Evangelization of Peoples)助理秘書長兼宗座傳信善會主席的達托索總主教(Archbishop Giampietro Dal Toso)來主持。對此,外交部於今天發布聲明稿表示誠摯歡迎達托索主教訪台。

根據外交部今日發布的新聞稿 表示, 從今天(9日)開始一直到16日結束的「宗座傳信善會亞洲地區主任委員會議」一直都是天主教的重要活動,亞洲各國宗座傳信善會代表預計約有30人出席,加上我國國內受邀的賓客,活動上約估有百餘人與會,開幕晚會也邀請到副總統陳建仁出席。

活動主持將由宗座傳信善會主席達托索主教擔綱,外交部表示,達托索主教在2017年11月始獲教宗方濟各任命為宗座傳信善會主席,督導全世界千餘座教區的牧靈福傳業務,此行亦是達托索主教多年後再次訪台,外交部對此表達最誠摯的歡迎,並期待這次活動對增進亞洲各國代表瞭解我國宗教自由及天主教會運作現況有所幫助。

外交部肯定我國天主教會對國內的醫療照護、社會福利、教育等多方面都有卓越貢獻,「臺梵共享普世價值,未來我國將持續與教廷共同為促進宗教自由努力,深化各項合作交流,以作為教廷及世界各國推展慈愛及促進和平不可或缺的合作夥伴。」

