趁極地渦旋瘋玩「滾水挑戰」 多名美國遊客燙傷送醫

2019-02-09 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕最近美國因為受極地渦旋（polar vortex）影響，許多地區都陷入急凍狀態，出現攝氏零下數十度的低溫，雖然天氣冷到不行，但不少美國人卻玩起「滾水挑戰」（boiling water challenge）的遊戲，導致許多人因此燙傷送醫。

美國近日因受到極地渦旋極端氣候影響，許多地區都都出現攝氏零下數十度的低溫，並陸續傳出有民眾及動物因低溫而喪命，但有些美國人卻玩起遊戲，像是將牛仔褲、制服褲等服飾浸溼後放到戶外，讓它們在接觸冷空氣後快速結凍，結凍後就會直挺挺地站在雪地中的「冷凍褲」（Frozen Pants）遊戲；或是模仿網路瘋傳的「滾水挑戰」，嘗試用滾水灑向天空，製造類似雪花紛飛的景象，有不少人因此燙傷送醫。

據外媒報導指出，部分美國民眾因看到網路瘋傳的影片，就跑到戶外進行「滾水挑戰」，有些甚至是父母帶著小孩一起玩，過程中因潑灑方式不當，引發多起兒童燙傷案例。也有些人是因為沒注意風向，在將滾水灑向天空時，遭吹向自己的滾水燙傷，甚至波及旁觀民眾。

據芝加哥洛約拉大學醫學中心（Loyola University Medical Center）統計，光過去一週就有8名燒燙傷病患入院接受治療，傷者的年紀從3歲到53歲不等，專家也為此呼籲民眾不要親身嘗試滾水挑戰。

We couldn't decide what caption to use so here are all of our ideas.

~ Isn't this the most Canadian thing you ever did see?

~ What did you do at work today?

~ Working hard, or hardly working?

~ How to beat this -40 weather#boilingwaterchallenge @TimHortons pic.twitter.com/mLV9VtLiUV — Weyburn Review/This Week （@reviewthisweek） 2019年2月8日

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