趁極地渦旋瘋玩「滾水挑戰」 多名美國遊客燙傷送醫

2019-02-09 15:53

〔即時新聞/綜合報導〕最近美國因為受極地渦旋(polar vortex)影響,許多地區都陷入急凍狀態,出現攝氏零下數十度的低溫,雖然天氣冷到不行,但不少美國人卻玩起「滾水挑戰」(boiling water challenge)的遊戲,導致許多人因此燙傷送醫。

美國近日因受到極地渦旋極端氣候影響,許多地區都都出現攝氏零下數十度的低溫,並陸續傳出有民眾及動物因低溫而喪命,但有些美國人卻玩起遊戲,像是將牛仔褲、制服褲等服飾浸溼後放到戶外,讓它們在接觸冷空氣後快速結凍,結凍後就會直挺挺地站在雪地中的「冷凍褲」(Frozen Pants)遊戲;或是模仿網路瘋傳的「滾水挑戰」,嘗試用滾水灑向天空,製造類似雪花紛飛的景象,有不少人因此燙傷送醫。

據外媒報導指出,部分美國民眾因看到網路瘋傳的影片,就跑到戶外進行「滾水挑戰」,有些甚至是父母帶著小孩一起玩,過程中因潑灑方式不當,引發多起兒童燙傷案例。也有些人是因為沒注意風向,在將滾水灑向天空時,遭吹向自己的滾水燙傷,甚至波及旁觀民眾。

據芝加哥洛約拉大學醫學中心(Loyola University Medical Center)統計,光過去一週就有8名燒燙傷病患入院接受治療,傷者的年紀從3歲到53歲不等,專家也為此呼籲民眾不要親身嘗試滾水挑戰。

We couldn't decide what caption to use so here are all of our ideas.

~ Isn't this the most Canadian thing you ever did see?

~ What did you do at work today?

~ Working hard, or hardly working?

~ How to beat this -40 weather#boilingwaterchallenge @TimHortons pic.twitter.com/mLV9VtLiUV