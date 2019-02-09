日本青少年自殺率創30年新高 聯合國促「確保有快樂童年」

2019-02-09 16:22

〔即時新聞／綜合報導〕日本去年底公布，青少年自殺率創30年來新高，聯合國日前要求日本有更多作為，除了讓兒童避免遭受體罰、承受過多壓力外，更呼籲日本政府正視青少年自殺率上升的根本原因。

綜合媒體報導，日本當局表示，截至去年3月為止，日本一年共有250名兒少自殺，整體自殺人數在穩定下降，不過青少年自殺率已達30年來最高。

聯合國兒童權利委員會對日本青少年的自殺率、兒虐和兒童暴力表達關注，聯合國專家小組於7日敦促日本政府，確保日本兒童有快樂的童年，不讓他們的童年和發展被社會競爭傷害；另外，雖然日本法律禁止學校體罰，然而此禁令並未被「有效實施」，還有許多小孩在家忍受體罰。因此專家小組認為，應為兒童設置24小時的求助熱線。

該小組還批評，日本將最低刑事責任年齡從16歲調降至14歲，以致不少家庭往往在沒有法院批准下，將有犯罪傾向的兒童驅逐出門，轉移到其他機構進行監管。對此，日本外務省官員大鷹正人（Masato Ohtaka）回應，日本兒童面臨虐待、性剝削和貧窮等挑戰，日本的目標是建立一個強大的社會制度，使各個年齡的人都可以享有幸福生活。

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