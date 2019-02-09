美加傳出「狂鹿症」疫情 誤食恐遭感染

2019-02-09 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕近日美加地區傳出「狂鹿症」的疫情，會讓鹿科動物不斷行走，喪失平衡，如同殭屍。除了鹿科動物，人類也有可能感染。美國疾管局（CDC）提醒，目前沒有疫苗和治療藥物，應盡量避免接觸鹿科動物體液，和食用不明原因死亡的動物。

綜合外媒報導，「狂鹿症」原名為「慢性消耗性疾病」（chronic wasting disease），症狀有包含消瘦、持續行走及失去平衡，鹿科動物如麋鹿、馴鹿、梅花鹿等，都有機會遭受感染。「狂鹿症」不是藉由細菌或病毒感染，而是類似狂牛症，病源來自於體液中的普里昂蛋白（prions）。

普里昂蛋白可以在長時間停留在環境中，就算動物遭感染死亡，病毒也難以消滅。曾有研究發現，非人類的靈長類動物，像是猴子，若誤食已感染的動物肉，或是接觸到體液、腦液等，都有可能被傳染。明尼蘇達州大學傳染病防治研究中心主任奧斯特霍姆（Michael Osterholm）認為，人類未來很有可能出現「狂鹿症」感染潮。

美國疾管局表示，截至上月，加拿大部分地區和美國的24個州已傳出感染案例，挪威、芬蘭和韓國也有病例發生。目前尚未有疫苗和治療藥物問世，為預防疫情，美國疾管局呼籲，避免觸碰鹿科動物體液，與食用不明原因死亡的動物。

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