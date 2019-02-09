不知遭拋棄 狗狗奔跑緊跟主人車後讓網友超不忍

2019-02-09 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕現在許多人都會在車內安裝行車紀錄器，以便不時之需，不過美國一位男子的行車紀錄器最近卻拍到一名飼主疑似棄狗的行為，惡劣行徑引來網友痛批。

綜合報導指出，美國加州男子希爾弗（Stephen Silver）日前（6）在路上開車，卻發現前方有名男子與一隻黑狗在路上糾纏著，男子希望將狗狗趕走，狗狗卻一直緊黏著他。男子在糾纏過程中曾多次踹狗，之後更狠下心將狗推開，走進車內並關上車門開車，黑狗則一路緊隨在車子旁邊，希望能跟上男子。

希爾弗表示，他當時曾與該男子對質、詢問對方在做什麼，男子不斷講出各種藉口，最後又撇清與狗狗的關係，聲稱是黑狗一直跟著他。希爾弗認為，該男子只是想要掩蓋他棄狗的事實。

許多網友在看到男子疑似氣狗的影片後都氣炸，「這個人真的非常糟糕，為什麼不把狗狗帶到收容所。」、「令人難過。」也有網友認為，男子的行為已經是虐待動物，「應該要把他抓去關。」

所幸當地的動保團體「Kern County Animal Services」在事情爆發後，已經找到這隻狗，把牠送到動物收容所照顧，現在牠正在等到領養牠的主人。

相關影片請見：

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/