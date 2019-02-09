噁！員工撿回垃圾桶鮮魚做生魚片 日本藏壽司道歉

2019-02-09 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕日本平價迴轉壽司連鎖店「藏壽司」（くら寿司）近日爆出醜聞，大阪府守口店一名員工把準備做生魚片的鮮魚丟進垃圾桶，接著又「撿回來」放在砧板上，另一名員工將過程錄製上網，引發網友熱議，而公司得知後隨即在官網張貼道歉聲明。

綜合外媒報導，當時一名年輕員工正在廚房處理生魚片，才切2刀，他突然轉身將鮮魚丟進垃圾桶，下一秒又匆忙撈回砧板，周圍還傳出嘻笑聲。影片傳上網後，有眼尖網友透過身上制服發現，主角竟是知名迴轉壽司連鎖店的員工。

報導指出，事情曝光後，公司6日在官網發表道歉聲明，針對員工的不當行為引發民眾不安，深感歉意；另外，8日張貼的另一份聲明中則指出，已解僱2名涉事的兼職員工，同時為了恢復外界對公司的信用，將會對2人採取相關法律措施。

據了解，類似問題屢見不鮮，不少店家的員工基於有趣，把嬉鬧過程錄製傳上社交平台，以為不會被人發現，一名網友就將這些影片剪在一起，其中除了藏壽司，食其家、達美樂披薩、BIG ECHO居酒屋、711都曾發生惡作劇員工將影片傳上網的行為，也讓底下有人留言感慨「超擔心日本的未來」。

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