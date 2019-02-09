只能買食物！華府社服單位發2800枚「麵包幣」助貧

2019-02-09 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓特區自多年前推行一項助貧措施，「麵包幣」的發行除了能讓貧民或遊民購買食物外，還能杜絕有酒癮抑或是毒癮的民眾濫用愛心，而該硬幣的發行更是受到近期流行的比特幣所啟發。

綜合外媒報導，華盛頓特區中央聯合團（Central Union Mission）自2016年發行至今約發出2800枚「麵包幣」，上頭的圖案以小麥圖案及祝禱文所組成，一枚麵包幣可在6個合作商家中換得約2.5美元（約台幣77元）的食物。

《PYMNTS》報導，麵包幣的創始人博格（Borger）表示，麵包幣的發行主要是為了只讓有需要的民眾，用來購買食物，博格指出，這個想法的靈感是來自比特幣，不過麵包幣是屬於物理性質的錢幣。

博格表示，儘管華盛頓特區富人眾多，但仍有17%的民眾處於貧困階段，全市更有超過6900名無家可歸的人，願意對遊民與貧困民眾伸出援手的人可透過官網，購買麵包幣，再交由有合作的非營利組織去發行，博格更說：「少量的錢可以幫助到別人，這絕對是一件善事。」

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