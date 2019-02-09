死亡態度調查 3/4南韓人拒絕臨終前維生治療

2019-02-09 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕南韓保健社會研究院近期對1500名40歲到79歲的南韓民眾進行關於死亡態度的問卷調查，結果顯示，高達75.7%的南韓民眾反對在臨終前接受維生治療，另有過半的受訪者希望將遺產交由家屬繼承。

《韓聯社》報導，南韓保健社會研究院9日發佈的一項研究報告顯示，高達75.7%的受訪者反對臨終前接受維生治療。而認為維生治療等關於死亡的所有決定權應由本人行使的受訪者占74.5%，另有64.6%受訪者贊成器官捐贈。

此外，對於事先填寫臨終前維生治療意向書和安寧療護較為了解的受訪者分別為17.9%和25.1%，已經或有意填寫意向書的受訪者占47.1%，有意使用安寧療護者占46%。高達67.5%的受訪者認為應留遺囑，66.4%回答已立或將立遺囑。

調查顯示，從臨終前財產安排來看，52.3%受訪者希望由家屬繼承，26.1%希望自己使用，19.1%希望把部分留給後代、部分捐贈社會，願向社會捐贈全部財產的受訪者僅占2.4%。

從舉行葬禮的理由來看，回答讓親朋好友有機會向死者告別的受訪者最多，為31.2%，其後依次是追悼逝者（28.7%）、家屬盡孝（18.9%）和通知喪事（11.5%）。

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