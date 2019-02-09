曾獲諾貝爾和平獎、與台斷交 哥國前總統被多女控性騷擾

2019-02-09 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕曾獲得諾貝爾和平獎的哥斯大黎加前總統阿里亞斯（Oscar Arias），近日接連受到數名女子指控，曾對她們性騷擾、性侵害。

綜合媒體報導，現年34歲的反核武運動人士艾爾絲（Alexandra Arce）在前幾天開了第一槍，指控阿里亞斯2014年在討論即將舉行的會議時，從她身後摸她的胸部，並將手伸進她的裙子裡。

非政府國際組織「人權觀察」（Human Rights Watch）公共傳播總監達莉（Emma Daly）也指控阿里亞斯，在她1990年於中美洲擔任自由撰稿人、向阿里亞斯提問時，竟在眾目睽睽之下伸手摸她的胸部，並說「妳沒穿胸罩」，達莉表示，她當時嚇傻了，只能呆呆地回應「我有穿」。

在1986年阿里亞斯競選總統時擔任新聞幕僚的安提倫（Eleonora Antillon）也指控，阿里亞斯曾強迫她把手放在他勃起的性器官上，並強吻她；任職於出版業的馬羅妮（Marta Araya Marroni）控訴，阿里亞斯曾經摸她的大腿，並試圖幫她按摩未果。

哥斯大黎加雜誌「Perfil」記者莫拉萊斯（Monica Morales）則說，阿里亞斯曾經要求她坐上他的大腿；甚至前哥斯大黎加小姐也跳出來指控，阿里亞斯2015年曾經無視她的意願強吻、亂摸她。

現年78歲的阿里亞斯過去兩度擔任哥斯大黎加總統，分別是1986年至1990年、2006年至2010年，1987年因成功調停中美洲各國內戰獲頒諾貝爾和平獎，2007年任內與台灣斷交。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/