法國遭流感肆虐！不到半年死亡上千人

2019-02-09 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕法國正遭到流感侵襲，本週比上週的發病率增加了近一倍，法國衛生部長布贊（Agnes Buzyn）近日警告，法國的流感高峰期很可能已經到來，而根據法國當局最近公佈的統計數字，自去年10月以來，法國已有1100人死於流感。

《法廣》8日報導，這場流感的病毒在法國各地爆發，從北部大城市里爾，到首都巴黎，再到南部馬賽，從西南的波爾多到東北的史特拉斯堡，法國本土無一地方倖免。在巴黎地鐵等公共交通場所中，還能聽見此起彼落的咳嗽聲。

法國衛生部長布贊7日警告，流感的高峰期很可能已經到來。她還承認這次抗流感疫苗的效果有限。報導指出，本次的抗流感混合疫苗中，抗H1N1病毒的有效率為59%，抗H3N2病毒的有效率只有19%。

分析認為，疫苗效力不強的原因與提前一年押寶挑選疫苗病毒的機制有關，在此期間，病毒可能發生變異。儘管如此，病毒專家表示，接種流感疫苗還是可以讓症狀減輕，保護較脆弱的人群。

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